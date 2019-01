Moscou : un vol inouï en plein jour dans un musée

Au coeur du musée Tretiakov, à Moscou, un homme a décroché un tableau avant de quitter les lieux en toute tranquillité dans la soirée du dimanche 27 janvier 2019. Ni les visiteurs, ni la sécurité pourtant renforcée, n'ont réagi pendant l'exposition. Ce sont les enregistrements vidéo qui ont permis aux enquêteurs d'arrêter rapidement l'individu et de récupérer le chef-d'oeuvre. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 28/01/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 28 janvier 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.