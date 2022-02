Moselle : comment réinstaller des usines ?

À 50 km de Metz, près de la frontière allemande, voici Didier Ramon. Le 31 mars prochain, l'usine dans laquelle il travaille depuis 37 ans fermera ses portes, avec à la clé, 136 suppressions de postes, symbolisés par ces croix plantés à l'entrée du parking. Chez ce sous-traitant automobile depuis soixante ans sont fabriqués des plaquettes de frein pour toutes les marques de voitures. Jugé pas assez rentable, le site a vu sa production baisser ces dernières années au profit d'autres usines en Allemagne ou en Roumanie. Six mois après l'annonce de la fermeture, beaucoup de salariés se disent inquiets pour la suite. Un plan de reclassement a été mis en place pour tous les salariés de l'usine, en partie financé par les 8 milliards d'euros débloqués par l'État pour la filière automobile, touchée de plein fouet par la crise. L'année dernière, la France a ouvert plus d'usines qu'elle n'en a fermé. C'est le cas à Saint-Avold où une toute nouvelle unité vient de voir le jour. Sur cette immense plateforme historiquement dédiée à la pétrochimie, une PME s'est installée pour développer la chimie verte capable de remplacer les produits les plus polluants. Cinquante personnes ont été recrutées avec des compétences très spécifiques. Sébastien, 28 ans, bac+3, travaillait jusqu'ici en région parisienne, grâce à l'usine, il revient sur ses terres. Deux autres entreprises de la biochimie sont également en cours d'installation dans le secteur, avec là encore la création d'une centaine d'emplois. De quoi redonner le sourire dans la commune voisine de Carling, 3 500 habitants. En pleine campagne présidentielle, alors que tous les candidats parlent de réindustrialisation, la Lorraine veut croire qu'elle aura la chance d'emprunter cette voie dans la durée. TF1 | Reportage C. Adriaens-Allemand - A. Pocry - O. Stammbach