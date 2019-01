Moselle - Lot-et-Garonne : les deux visages de l'accès aux services publics

Des millions de nos concitoyens déplorent la fermeture de leurs maternités, de leurs écoles, ou encore de la gare la plus proche de leurs maisons. Depuis des années, la Cour des comptes souligne la répartition très inégale des services publics dans notre pays. Le Lot-et-Garonne par exemple compte plus de fonctionnaires qu'ailleurs, tandis que la Moselle a en perdu 2 300 depuis 2010. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 14/01/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 14 janvier 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.