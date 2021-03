Mosquée de Strasbourg : ce qu’il faut savoir sur la subvention polémique

Un chantier est une polémique à la hauteur de l'édifice. Le coût de la future plus grande mosquée d'Europe est estimé à 25 millions d'euros, financés en majeure partie par les dons de particuliers, d'associations, avec quelques interrogations pour les Strasbourgeois. "Ce n'est pas la construction, c'est l'utilisation future qui en sera faite", confie l'un d'eux. "Je pense qu'il y a d'autres financements de l'étranger", évoque une autre. Un financement jugé opaque par certains et des soupçons de relation avec le régime d'Ankara. Ces accusations sont balayées par l'association en charge du chantier. "On commence à avoir l'habitude, c'est ce qui est très grave, d'un acharnement. On n'a aucun lien politique ni en France, ni à l'étranger", selon Eyûp Sahin, président de l'association Millî Görüs dans le Grand Est. Malgré toutes ces questions, la ville de Strasbourg a décidé d'octroyer une subvention publique de deux millions et demi d'euros et provoquer les foudres du ministre de l'Intérieur. "Gérald Darmanin pose un certain nombre de questions. Ça signifie qu'il remet en cause le droit local", déclare la maire.