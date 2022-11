Motards perdus en forêt : les organisateurs dénoncent "un sabotage"

Des agrafes, c'est tout ce qu'il aura fallu pour saboter la course. Comme nous le montre Boris Labrousse, organisateur de l'En'duo du Limousin, les flèches ont été déplacées en quelques minutes à peine. "Plusieurs flèches ont été repositionnées et ont fait partir des pilotes sur plusieurs kilomètres, et notamment sur des zones, je précise, non relayées par les téléphonies", souligne-t-il. Dans l'après-midi du samedi 5 novembre 2022, ils sont plus de 400 motards à concourir. Le balisage modifié oriente les participants dans de mauvaises directions. En quelques heures, la compétition vire au fiasco. "J'ai arrêté tout de suite la course. Le problème, c'est qu'il y avait des gens partout. Ils nous arrivaient par les routes, par les chemins complètement à l'opposé", affirme l'organisateur de la course. Le parcours s'étend sur plus de 150 kilomètres pendant deux jours en plein cœur du Parc naturel de Millevaches. Au milieu de la forêt, complètement désorientés et sans équipement, plusieurs motards se sont perdus. Les organisateurs accusent des militants écologistes d'être à l'origine du sabotage. Pendant la course, certains ont même bloqué pacifiquement quelques minutes le parcours à l'aide d'une banderole. TF1 | Reportage L. Merlier, C. Parédès et E. Sarre