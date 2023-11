Moteur de voiture défectueux : que faire ?

Tony Cacheleux l'a acheté en 2016. Il roule pendant deux ans, l'entretient régulièrement comme préconisé dans le manuel d'utilisation. Mais un jour, en plein trajet, un voyant orange s'est allumé, avec un voyant rouge "défaut moteur". Le verdict du garagiste est qu'il s'agit d'un casse moteur. Le montant des réparations s'élève à 5 847 euros. "Peugeot a pris à sa charge 70% de la facture", nous précise le jeune homme. Lui aura finalement payé débourser 2 104 euros qu'il demande aujourd'hui au constructeur de rembourser. En cause, ce moteur qui équipe des dizaines de milliers de voitures Peugeot et Citroën. Il consomme trop d'huile et finit par casser dans certains cas. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage F. Chadeau, M. Beringer, F. Moncelle