Motion de censure : le gouvernement sauvé de justesse

La majorité requise n'étant pas atteinte, la motion de censure n'est pas adoptée. Il aura donc manqué seulement neuf voix pour renverser le gouvernement. Il fallait la majorité absolue, 287 suffrages. La motion de censure n'en a recueilli que de 278. Elle est donc rejetée. Mais il s'agit du résultat le plus serré depuis plus de 30 ans. À l'annonce, les députés insoumis brandissent des pancartes et donnent rendez-vous dans la rue. À la sortie de l'hémicycle, toutes les oppositions sont sur la même ligne. Avec une majorité aussi faible, c'est la Première ministre qui est ciblée. "Un vote est un vote. Et dans notre démocratie, c'est ça qui est important", affirme Yaël Braun-Pivet, présidente de l'Assemblée nationale. Épilogue d'un après-midi sous haute tension à l'Assemblée, après plus de deux heures de débat sur les motions de censure et des prises de paroles pour chaque groupe politique. L'opposition s'étonnent sur les réseaux sociaux, des bancs clairsemés de la majorité. Vient alors la réponse de la Première ministre dans un hémicycle qui se vide cette fois d'une partie de la gauche :"Non, le 49.3 n'est pas un passage en force". Ce lundi soir, Élisabeth Borne n'a jamais semblé aussi fragilisée. TF1 | Reportage L. Zajdela, N. Gandillot, F. Delpech