Moules en silicone : un danger pour la santé ?

Pour faire des gâteaux, cette pâtissière a ses secrets. Des ingrédients comme des œufs, de la farine et du lait. Pour la cuisson, Anne Muller utilise un moule en silicone, un récipient très pratique. Le problème est que certains d'entre eux seraient nocifs. À la cuisson, même à faible température, des compositions chimiques se retrouveraient dans votre préparation. UFC-Que Choisir a fait une enquête. Parmi 29 moules analysés, neuf seraient dangereux pour la santé. Ils dépassent les seuils réglementaires. Nous avons contacté l'un des fabricants épinglés, qui conteste cette étude. Quant aux revendeurs, deux d'entre eux nous ont répondus et dit prendre très au sérieux ces résultats. Amazon qui affirme : "... nous avons initié des investigations...". Ou encore "... nous lançons une série de tests en laboratoires...", selon Carrefour. Si vous cuisinez avec ces moules, voici quelques conseils pour limiter les risques. Ne jamais découper au couteau dans un moule en silicone. S'il y a une déchirure, cela augmenterait la profusion d'émission de bactérie. Évitez aussi de les utiliser avec la fonction grille ou privilégier plus simplement les moules en verre, vous ne prendrez aucun risque TF1 | Reportage S. Prez, X. Boucher, M. Neboth