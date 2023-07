Moussons records en Inde : des pluies dévastatrices

Une vague de boue et de troncs d'arbres filmés par des habitants horrifiés. Elle dévale les rues et détruit tout sur son passage. Des pluies diluviennes ont fait déborder les fleuves en quelques heures. Submergé, seul le toit de ce temple est encore visible. Le courant est si puissant qu'il emporte les routes et arrache les ponts. Sur ces images, le torrent, incontrôlable, passe juste sous les fenêtres des riverains. La mousson s'abat violemment sur tout le Nord de l'Inde. "La situation est terrible. Il n'arrête pas de pleuvoir depuis quatorze heures dans la région", nous confie ce rescapé. Le phénomène, soudain, a surpris les automobilistes. Plus de 700 routes sont coupées. Pris au piège dans sa maison, encerclée par les eaux, cet homme est secouru à l'aide d'une tyrolienne installée en urgence. De nouvelles pluies torrentielles sont attendues dans les prochains jours. Si les moussons sont habituelles en cette période de l'année, elles deviennent plus violentes à cause du dérèglement climatique. TF1 | Reportage L. Merlier, M.H. Astraudo