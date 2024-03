“Moustache Farmer”, l’ami des animaux de la ferme

Avec sa tête de star hollywoodienne, on imagine mal le fermier moustachu, Joar Berge, nourrissant chaque jour les animaux de la ferme. Et pourtant, il dirige l'exploitation de cinq hectares dans le sud de l’Allemagne. Si son métier ressemble à celui d’un agriculteur, on comprend vite que c'est un peu particulier. Les animaux sont chouchoutés, pas un repas sans câlin, sans caresse. Le bien-être animal est un plaisir qu'il partage avec la bénévole, Verena. Il y a quatre ans, Joar Berge crée le ferme refuge pour sauver une cinquantaine d’animaux. Leur destin était d’être abattu et mangé, mais pas question, ils finiront leur vie tranquille dans la ferme de Lebenshof Odenwald à Mörlenbach en Allemagne. Les cochons grognent de plaisir et les dindes picorent de bonheur. Voilà comment on transforme les animaux de fermes, en animal de compagnie. Hé oui, on peut être une vache et avoir un cœur. Et lorsque l'on a goûté au charme du fermier à moustache, il est difficile de s’en passer. Il faut quitter les bottes et ouvrir l'album photo pour comprendre comment, après 20 ans dans l’informatique, l’homme a ressenti le besoin de retourner près des animaux. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage M. Dupont