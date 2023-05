Moustique tigre : la guerre est déclarée

Que viennent-ils faire à Strasbourg et dans sa région où le climat est loin d'être tropical ? Depuis trois ans, ils gâchent les douces soirées d'été des Alsaciens. Ils sont traqués pour limiter leurs proliférations. Les services de santé du grand-Est sont en alerte. L'agglomération de Strasbourg est dans un combat acharné face à ce nuisible. En s'installant près du centre-ville de Strasbourg à la fin des années 90, Marc Thauront n'imaginait pas, trente ans plus tard, ne plus pouvoir profiter de son jardin. Il n'est pas le seul à subir ces nuisances, car 25 communes sur les 33 de la métropole de Strasbourg sont colonisées par les moustiques tigres. Face à cette invasion, les grands moyens sont employés. Christelle Bender, responsable technique du Syndicat de Lutte contre les Moustiques du Bas-Rhin et sa collègue Olivia n'ont pas choisi cette commune par hasard. L'insecte nuisible y était détecté l'année 2022. Leur but est de limiter sa prolifération. Elles traquent la moindre flaque d'eau. Une femelle peut pondre tous les douze jours, jusqu'à 150 œufs par ponte. TF1 | Reportage C. Abel, J. Berville