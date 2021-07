Moustiques : comment les faire fuir !

Les moustiques sont la plaie de vos étés. Alors quand on vous demande ce qui les attire vraiment, une réponse revient souvent : du sucre dans le sang ou la peau sucrée. Mais ce qui attire les moustiques, ce sont surtout les odeurs, la vôtre, celle de votre corps. "Il y a des personnes qui sont plus piquées que d'autres, notamment parce qu'on n'a pas tous la même odeur. On a donc une signature olfactive individuelle et c'est comme une empreinte digitale", précise un chercheur. C'est le domaine d'expertise d’un laboratoire. Nos odeurs sont constituées de molécules plus ou moins attractives. Elles se décuplent par la transpiration. En observant les réactions des moustiques à différentes senteurs, ces scientifiques ont trouvé celles qui les attiraient : des parfums particuliers à utiliser pour les piéger. "C'est par exemple une chaussette sale. Donc, l'odeur de chaussettes sales, c'est quasiment l'une des choses qui attirent le plus les moustiques", confirme l'un d'entre eux. Les moustiques sont aussi attirés par l'air que l'on expire. Les femmes enceintes, les personnes en surpoids, celles qui font du sport ou qui boivent de l'alcool expirent plus d'air et ont donc plus de chance de se faire piquer. Une entreprise a donc lancé une machine qui attire les moustiques à plus de 30 mètres, en imitant la respiration humaine. La suite dans le reportage ci-dessus.