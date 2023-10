Moustiques : ils font de la résistance en plein mois d'octobre

Une équipe d'experts est venue spécialement de Bordeaux à Niort, dépêchée par l'Agence régionale de santé. Au beau milieu de la nuit, dans un rayon de 150 mètres autour de la gare, opération démoustication, pour éviter un foyer épidémique. "J'espère que ça fera son effet et qu'on pourra effectivement enfin profiter de nos soirées à Niort.", dit une habitante de Niort. Pour comprendre cette prolifération des moustiques en plein mois d'octobre, il faut tourner son regard vers le thermomètre. Il faisait 23°C, ce matin, à Paris. Conséquence de la hausse des températures, la période d'activité des moustiques s'est allongée. De mai à octobre, elle est progressivement passée d'avril jusque fin novembre. Le redouté moustique tigre inquiète particulièrement, désormais implanté et actif au-delà de l'Outre-mer, sur plus de 70% du territoire. Il profite d'une combinaison idéale de chaleur et d'humidité. Le meilleur remède est de prévenir leur prolifération, en évitant toutes sources d'eau stagnante. TF1 | Reportage M. Croccel, M. Monnier, R. Hellec