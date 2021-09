Moustiques : le Nord en vigilance orange prolifération et piqûres inhabituelles

Phénomène exceptionnel en ce début d'automne, les moustiques n'ont jamais été aussi nombreux. Dans le Nord, notamment, ils prolifèrent. Quasiment tous les Lillois interrogés par nos journalistes souffrent de piqûres. Ils se disent envahis et certains nous confient avoir du mal à dormir. Depuis quelques jours, le Nord est en vigilance piqûres et prolifération inhabituelles. Cela signifie que toutes les communes sont touchées par les moustiques. D'ailleurs, dans certaines pharmacies, on n'a jamais vendu autant de solutions contre les nuisibles en cette période. Des répulsifs pour éviter de se faire piquer, jusqu'aux crèmes apaisantes. Pour Michel Collin, entomologiste, les raisons sont multiples, à commencer par un été très pluvieux dans beaucoup de régions. Par exemple, le Nord a enregistré une humidité record avec une hausse de 25% par rapport à l'habitude. La propagation des moustiques pourrait même s'intensifier à l'avenir à cause du réchauffement climatique. Mais d'ici quelques semaines, comme chaque année, le moustique entrera en hibernation.