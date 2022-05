Moustiques tigres : 67 départements en alerte

C’est devenu la hantise de Marcel dès le retour des beaux jours. “Le soir, par exemple, quand je vais arroser, systématiquement, je me fais piquer. Je suis obligé de mettre carrément une combinaison pour aller arroser”, raconte le retraité. Pour lutter contre le moustique tigre qui prolifère dans la Vallée du Rhône, il a commandé deux pièges pondoirs sur Internet. Vendu 30 euros, l’appareil est subventionné à 50 % par la commune. À Chasse-sur-Rhône, 7 000 habitants, le problème du moustique tigre est pris très au sérieux. “Ici, il s’agit d’une borne qui produit des phéromones, qui attire du coup les moustiques. Des hormones que sécrètent les moustiques entre eux pour se reconnaître", indique le maire. En complément des opérations de démoustication dans les zones humides, la ville a installé quatorze bornes anti-moustiques pour un montant de 50 000 euros. Dans la métropole de Lyon, des experts sont missionnés pour apprendre les bons gestes aux habitants. Les principaux conseils sont : éliminer les eaux stagnantes, supprimer les coupelles sous les pots de fleurs ou alors ou la remplir complètement de sable, et recouvrir les réservoirs d’eau d’une moustiquaire. En cas de forte prolifération, les autorités de santé recommandent de porter des vêtements longs, et d’utiliser des sprays anti-moustiques. TF1 | Reportage C. Blampain, B. Gereys