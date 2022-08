Moutarde : bientôt la fin de la pénurie ?

C'est un rayon clairsemé depuis presque six mois. Des pots de moutarde aux abonnés absents ou rationnés dans certains magasins. Ici, de grandes marques sont même remplacées par des références polonaises ou roumaines. Il y a de quoi changer vos habitudes. Faire des stocks ne sera bientôt plus nécessaire. La pénurie s'expliquait jusque-là par les épisodes de sécheresse qu'a connue le Canada, notre premier fournisseur de graines de moutarde. La saison 2021-2022, le pays a récolté 50 000 tonnes, moitié moins que d'habitude. Mais cette année 2022, la situation change. La récolte devrait atteindre 115 000 tonnes outre atlantiques. Ce fabricant près de Dijon est soulagé, car les livraisons vont reprendre. Il n'a plus aucune graine canadienne. Depuis plusieurs mois, il a compensé comme il peut avec ces graines de Bourgogne. Là aussi, bonne nouvelle, la récolte est deux fois plus abondante que l'année 2021. Le seul bémol, ces livraisons tant attendues seront facturées plus chères. Le prix du pot de moutarde a déjà augmenté de 13 % depuis un an. Dès cet automne 2022, les rayons devraient être à nouveau approvisionnés. Les fabricants prédisent un retour à la normale début 2023. TF1 | Reportage V. Depret, N. Robertson