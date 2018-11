Mouvement du 17 novembre : les réactions de l'opposition

"Tout ceci n'a absolument aucun sens. Il y avait quelque chose de beaucoup plus simple à faire. Il fallait arrêter cette augmentation ininterrompue jusqu'en 2022 des prix sur le carburant", a déclaré Marine le Pen, présidente du Rassemblement national. Pour Adrien Quatennens, député de la France insoumise, "cette proposition signifie l'empressement de l'improvisation." Il estime que le gouvernement "a peur de ce qui va se passer le 17 novembre et que cette colère est en train de lui échapper." Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 14/11/2018 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 14 novembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.