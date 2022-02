Moyens de paiement, attention aux arnaques !

Le mois dernier, Corentin Dubois a reçu un coup de téléphone et l'a tout enregistré. La personne s'est présentée comme un conseiller de sa banque, mais il s'agit en fait d'un escroc. La raison de l'appel, un débit frauduleux constaté sur son compte bancaire. "Vous avez des montants en franc CFA, une monnaie sénégalaise. Cela ne correspond pas du tout à vos habitude d'achat", lui dit-on. Pour mettre fin à ces opérations, l'escroc lui demande de se connecter à son compte bancaire, d'entrer son code secret. Sans le savoir, Corentin valide 6 000 euros de virement pour l'appelant. "Cette personne connaissait tous mes identifiants. Elle était capable de relever tous ces montants", s'exprime-t-il. L'usurpation d'identité par téléphone, le spoofing en anglais, prospère depuis plusieurs mois. Mais, c'est le bon vieux chèque qui reste le moyen de paiement le plus sujet à la fraude avec 366 millions d'euros détournés l'année, dernière. La technique la plus répandue est le vol de chéquiers lors d'un cambriolage, en dérobant un sac à main ou encore en le récupérant dans une boîte aux lettres. TF1 | Reportage L. Romanens, L. Deschateaux