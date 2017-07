Les moyens engagés par la France contre les feux de forêt sont-ils suffisants ?  

Alors que la France appelait ce mardi à la solidarité européenne, des voix s’élèvent pour réclamer plus de moyens dans la lutte contre les incendies de forêt. Le ministre de l’Intérieur a également annoncé l’achat de 6 bombardiers d’eau de type Dash. Mais est-ce que les moyens français de lutte contre les incendies sont à la hauteur, alors que ces incendies d’ampleur risquent d’être de plus en plus fréquents ?