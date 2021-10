Mozzarella : pourquoi elle détrône le camembert

Au pays des mille fromages, qui l'aurait cru. Certainement pas les Normands. Entre leur camembert et la mozzarella, la question ne se pose même pas. Sur le port d'Honfleur, nous avons même trouvé des Italiens pro-camembert. Le camembert n'est plus le fromage le plus vendu en France. 29 000 tonnes écoulées depuis janvier, contre 33 000 pour la mozzarella. Avec des tomates et un filet d'huile d'olive l'été, fondu sur vos pizzas, c'est devenu un produit incontournable. La gérante de cette épicerie italienne en Normandie doit en recommander toutes les semaines. Elle explique ce succès par la faible quantité de calories dans la mozzarella. Ce n'est pas quelque chose de très fort en goût. Mais le camembert n'a pas dit son dernier mot. Pour retrouver sa première place, il peut compter sur des jeunes fromagers comme Lison. Elle sort tout juste d'école. Ses produits connaissent un succès fulgurant. La mozzarella a gagné une bataille, mais certainement pas la guerre. Et de toute façon, même en Normandie, personne n'en fera un fromage.