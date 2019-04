Muguet : les fleuristes des Hauts-de-France luttent contre la fraude

Le 1er mai est le seul jour de l'année où chacun d'entre nous peut s'improviser vendeur à la sauvette de muguet. Si ce jour-là, on peut en vendre sur le trottoir ou sur le bord des routes, en revanche, on ne peut pas en faire commerce. Plusieurs huissiers devraient contrôler les ventes dans la rue à la demande des syndicats de fleuristes. Vendre du muguet qui ne provient pas de son jardin peut coûter une amende de 15 000 euros. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 30/04/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 30 avril 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.