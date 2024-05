Muguet : pourquoi est-il si cher cette année ?

Des brins de muguet d'une rare beauté cette année, à en croire Jean-François Cervantes, grossiste, le cru 2024 est de très bonne qualité. Mais le prix de ces belles clochettes sera un peu plus élevé. Cette hausse se ressent-elle chez le fleuriste ? Pascal Mutel, gérant de Maison des Fleurs, a payé plus cher son fournisseur, mais a décidé de ne pas changer ses prix, 2,50 euros le brin. Pour cela, il a dû rogner sur sa marge. Il sera sans doute l'un des rares, le 1er mai, à ne pas toucher à ses tarifs. Du muguet à plus de 3 euros, cela pourrait-il vous dissuader d'en prendre ? Pourquoi le muguet coûte-t-il plus cher ? Réponse chez Éric Harrouet, un producteur nantais. En un an, ses coûts ont augmenté de 5%, à commencer par la main-d'œuvre. Avec les températures très douces en avril, le muguet a poussé plus vite que prévu, il a dû faire venir en urgence des intérimaires payés au prix fort. Certains producteurs n'ont pas trouvé la main-d'œuvre à temps et ont perdu une partie de leur récolte. Et moins de muguet, ce sont des prix qui s'envolent. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article TF1 | Reportage V. Dépret, S. Guerche, F. Couturon