Mulhouse : le conservateur du musée accusé de vols

Au total, 76 foulards Hermès, disparus pendant des années, sont aujourd'hui retournés à leur propriétaire : le célèbre Musée de l'Impression sur Étoffes de Mulhouse. C'est le premier dénouement d'une affaire rocambolesque, bien connue des Mulhousiens. Le pillage a été révélé en 2018, lorsqu'une maison de vente parisienne contacte le musée. Deux vases d'une très grande valeur, censées se trouver à Mulhouse, viennent d'être mises en vente à Paris. Une enquête est ouverte et permet de découvrir que d'autres pièces ont été pillées, comme des précieux livres d'étoffes. Des Carrés Hermès, au nombre de 219, ont aussi été volés. On les a retrouvés aux Royaume-Uni, en Allemagne et en Suisse. Rapidement, les enquêteurs identifient un suspect qui n'est autre que le conservateur du musée. Il revendait des pièces directement à des collectionneurs, sur un site de vente en ligne. Toujours présumé innocent et placé sous contrôle judiciaire, le suspect ne reconnaît qu'une partie des faits. L'ancien conservateur du musée risque jusqu'à cinq ans de prison et 375 000 euros d'amendes. TF1 | Reportage A. Bourdarias, K. Yousfi, A. Creff