Mundaka, une perle de la côte basque espagnole

C’est un village de pêcheurs, devenu paradis pour surfeurs. L’une des plus belles vagues du monde dirait certain. Au Pays basque espagnol, la côte de Biscaye a de nombreux secrets encore bien gardés. Le soleil se lève à Mundaka, un spectacle rare commence, la vague est enfin là. Épidémie oblige, les surfers locaux sont les seuls à pouvoir en profiter. Suivons la vague jusqu’à ces bancs de sable marécageux où la mer et le fleuve se rencontrent. Chaque année, des milliers d’oiseaux migrateurs passent l’hiver dans les marées de Mundaka. “Ils viennent chercher de la nourriture, de la tranquillité. Ici, ils sont aussi à l’abri de beaucoup de prédateurs”, explique Arrate Galean, un guide à Urdaibai Bird Center. Le site, classé réserve de la biosphère par l’Unesco, est actuellement menacé par le réchauffement climatique. Depuis la mer, la côte accidentée de Biscaye se dessine et dévoile des merveilles géologiques, comme un rocher de 300 mètres de haut. Un peu plus loin, faisons escale à Bermeo, l’un des plus grands ports de pêche du Pays basque. Découvrez la suite de ce reportage dans la vidéo ci-dessus