Municipales 2020 : comment le RN a-t-il conquis la ville de Perpignan ?

C'est une trophée pour le Rassemblement nationale. Louis Aliot sera le prochain maire de Perpignan, la seule grande ville conquise par le parti de Marine Le Pen. Dans son QG de campagne, au lendemain de sa victoire, il ne perd pas une minute et se montre déjà au travail. L'ex-numéro deux du RN hérite d'une ville minée par le chômage. Un tiers de la population vie sous le seuil de pauvreté. Donc, sa priorité est de redresser l'économie. Depuis 1959, la cité catalane n'avait connu que trois maires, tous de droite, avec des soupçons récurrents de clientélisme. Ce qui a laissé des traces chez les Perpignanais. Pour le nouveau maire fraîchement élu, le plus difficile reste à venir. Il s'agit de prouver que son parti est capable de diriger une ville de plus de 120.000 habitants.