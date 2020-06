Municipales 2020 : pourquoi les Lyonnais ont-ils voté vert ?

Habituellement, ils ne votent pas pour les écologistes. Alors aujourd'hui, ce que ces nouveaux convertis attendent d'eux est assez clair. Marie-Pierre, par exemple, aimerait que les transports en commun soient gratuits et que les grandes places bétonnées deviennent plus vertes pour mieux supporter la chaleur en milieu urbain. Autres souhaits des Lyonnais, la réduction du trafic automobile en ville, mais aussi la mise en avant du bio dans les cantines scolaires.