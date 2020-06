Municipales 2020 : qui sont les nouveaux maires écologistes ?

Les écologistes ont remporté les élections municipales à Lyon, Bordeaux, Strasbourg, Grenoble, mais aussi à Besançon, Tour, Poitiers et bien d'autres. Jeunes trentenaires novices ou vieux routier de la politique, ils sont devenus le symbole d'une percée historique des écologistes et doivent déjà s'habituer à leur nouvelle notoriété. Mais qui sont ces maires verts nouvellement élus ? Quelle politique vont-ils appliquer ?