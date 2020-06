Municipales 2020 : suspense à Marseille

Une ville n'a toujours pas de maire ce soir. À Marseille, il faudra attendre un troisième tour, prévu samedi 4 juillet, pour savoir qui de l'écologiste Michèle Rubirola, arrivée nettement en tête hier soir, ou de son adversaire de droite Martine Vassal succédera à Jean-Claude Gaudin. À moins qu'un troisième candidat ne surgisse, ce qui n'est pas exclu, car à Marseille, en matière de politique comme de football, tout est absolument possible.