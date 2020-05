Municipales 2020 : une ville au ralenti en attendant le second tour

Le fait que le scrutin ait été figé au lendemain du premier tour des élections municipales, d'innombrables projets sont à l'arrêt dans de nombreuses communes. A Dijon, par exemple, le chantier de la Cité internationale de la gastronomie et du vin est en partie à l’arrêt à la fin du confinement. Candidat pour un quatrième mandat, François Rebsamen est arrivé en tête du premier tour en mars dernier. Il fait partie de ces élus qui réclament un second tour en juin prochain. Emmanuel Bichot, candidat Agir pour Dijon aux municipales de 2020, estime que dans une période de reprise économique, ce serait très dangereux de tout bloquer au motif que le second tour n’a pas encore eu lieu. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 19/05/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 19 mai 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.