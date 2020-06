Municipales : comment établir une procuration pour dimanche ?

Ce dimanche, 16,5 millions d'électeurs sont à nouveau invités à se rendre aux urnes pour le second tour des élections municipales, plus de trois mois après le premier tour. Cinq mille communes sur 35 mille doivent élire leurs maires. La grande nouveauté cette année est que chaque électeur pourra être porteur de deux procurations. Et les conditions ont été très assouplies : non-nécessité de justificatif, pré-remplissage par téléphone... Plus de détails dans la vidéo ci-dessus. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 24/06/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 24 juin 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.