Municipales : comment mobiliser les électeurs de Chambéry ?

Dans trois jours, seize millions d'électeurs seront appelés aux urnes pour le second tour des élections municipales. Au total, 4 800 communes sur 35 000 doivent encore élire leur maire. Le premier tour, qui avait eu lieu quelques heures avant le confinement, avait été marqué par une abstention-record. Elle était de 61% à Chambéry. Les électeurs vont-ils se déplacer cette fois ? Et surtout, comment les mobiliser ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 25/06/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 25 juin 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.