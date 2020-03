Municipales : enquête sur les listes communautaires en lice pour le scrutin

Cette année, les élections municipales sont marquées par l'émergence des listes dites "communautaires". Ces dernières sont présentes dans dix villes, dont Joué-lès-Tours en Indre-et-Loire. L'Union des Démocrates Musulmans Français (UDMF) y est candidate. Mais quel est exactement le programme de l'UDMF ? Et surtout, respecte-t-elle les règles de la laïcité ?