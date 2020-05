Municipales : un deuxième tour complexe à organiser

Près de 5 000 communes attendent toujours de pouvoir élire leurs maires. Le Conseil scientifique ne s'oppose pas à la tenue du second tour des élections municipales au mois de juin. "Il est (..) possible et nécessaire de sécuriser les opérations électorales", précise-t-il dans un rapport remis ce mardi au gouvernement. Il avertit également que l'organisation du scrutin dépendra de l'évaluation des conditions sanitaires 15 jours avant la date retenue.