Musique : le carton des vieux tubes

Sur la route des vacances ou dans les embouteillages, il y a ces chansons qui nous accompagnent depuis 40 ans. Preuve de ce succès, la station nostalgie a enregistré sa plus haute hausse depuis quatorze ans. Plus 420 000 auditeurs en un an et sur les plateformes de streaming, les playlists année 80 sont dans le top dix des plus écoutés. Les tubes sont désormais cultes et vous les connaissez par cœur. Ces chansons qui vous ont tant fait danser dans les années 80, sont aujourd'hui portées par les réseaux sociaux. Partenaire particulier, remixé, Abba ou encore France Gall, cumulent des centaines de milliers de vues. Dans "Les Guinguettes Démesure Sur Seine", la soirée n'a pas encore débuté, mais Arthur Chaps, le DJ, sait déjà qu'il passera des tubes des années 80, un incontournable. "Ça revient au goût du jour. On fait juste en sorte que la production soit dans les codes d'aujourd'hui. Ça permet de faire perdurer la joie qu'on a pu connaître à ces moments-là", précise-t-il. Portée par ces airs connus de tous, la soirée est partie pour durer. TF1 | Reportage O. Levesque, C. Emeriaux, M. Merle