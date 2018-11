Musique : le trésor des albums posthumes

L'industrie du disque n'hésite pas à faire revivre les artistes disparus. Comme Elvis Presley ou Charles Aznavour, ils battent parfois des records de vente de disques des années après leur disparition. Michael Jackson rapporte 75 millions de dollars par an. Et l'album posthume de Johnny Hallyday s'est vendu à plus d'un million d'exemplaires en un mois. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 22/11/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 22 novembre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.