Mutineries dans les prisons italiennes suite à la suspension des visites familiales

Les mesures liées au coronavirus ont eu des conséquences dramatiques dans les prisons italiennes. Une douzaine d'établissements pénitentiaires se soulèvent du nord au sud du pays depuis dimanche soir. Les prisonniers redoutent d'être contaminés par le virus. Ce soir, la situation reste très tendue dans plusieurs prisons. Et bon nombre de familles, inquiètes, continuent de manifester et laissent exploser leur colère.