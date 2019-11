Mutuelle à un euro : qui peut en bénéficier ?

La mutuelle à un euro par jour va être lancée le 1er novembre. Le système existait déjà, mais il est simplifié. Pour en bénéficier, il faut gagner moins de 1 000 euros par mois. Cette complémentaire est gratuite pour les plus modestes, et coûte pour les autres de 8 à 30 euros par mois, selon l'âge et la situation. Près de dix millions de nos compatriotes sont concernés. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 31/10/2019 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 31 octobre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.