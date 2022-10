Mutuelle santé : de grandes disparités de prix entre régions

Et si vous emménagez à Auray, dans le Morbihan, l’une des villes où les mutuelles sont les moins chères de France. Marie-Josée et son mari en profitent depuis sept ans, eux, qui avaient passé leur vie en région parisienne, ont senti la différence. Selon votre lieu de résidence, votre cotisation varie de plusieurs centaines d’euros. Vous pouvez voir en images, colorées en bleu les zones les plus abordables. L’Alsace et la Moselle bénéficient d'un régime spécial, datant de l’époque où elles appartenaient à l'Empire allemand. Et en rouge, vous trouverez les zones les plus chères, à plus de 3 000 euros par an, Île-de-France, Côte-d’Azur et Haute-Garonne. Ce lundi matin à Toulouse, votre budget mutuel de 300 euros par mois nous a interpellé. C’est aussi la même disparité pour les familles. Pour deux adultes et deux enfants, il faut compter 1 117 euros en Ille-et-Vilaine. C’est 55 euros de moins que la moyenne nationale et 200 de moins qu’à Paris ou dans les Bouches-du-Rhône. TF1 | Reportage D. De Araujo, N. Hesse