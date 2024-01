Mutuelle solidaire : pouvez-vous en bénéficier ?

Il y a un an et demi, la vie d'Olivier a basculé. Le décès brutal de son épouse et un long arrêt maladie l'ont plongé, avec sa fille, dans la précarité. Alors, pendant un an, il a renoncé à des soins pour passer en priorité l'enfant, lui donner à manger, lui prodiguer l'éducation nécessaire. Mais, actuellement, Olivier peut se soigner gratuitement, grâce à la Complémentaire santé solidaire. S'il a pu se faire poser son appareil dentaire, sa fille, elle, a pu finir ses soins de santé d'orthodontie. Il a su qu'il pouvait bénéficier de ce dispositif grâce à un coup de fil de l'Assurance Maladie. Sur les 11 millions d'ayants droit, près d'un tiers, soit 3,7 millions n'en font pas la demande, parfois par pudeur. Pourtant, les démarches en ligne sont simples et sécurisées. Cette inscription leur permet une prise en charge à 100%, sans avance de frais en fonction de leurs revenus. D'ailleurs, une campagne d'appel a été lancée. En 2023, sept personnes contactées sur dix ont ouvert leur droit à cette mutuelle. TF1 | Reportage C. Bayle, J.F. Drouillet