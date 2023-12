Mutuelles : comment limiter les hausses de tarifs ?

Votre mutuel avait déjà augmenté cette année 2023, mauvaise nouvelle, ce sera encore le cas en 2024. Ces hausses de tarifs vont de huit à 12,5%, selon les complémentaires et les contrats. Aujourd'hui, une famille paye en moyenne 105 euros par mois pour sa mutuelle, en 2024, ce sera 115 euros, soit 120 euros de plus par an. C’est une augmentation indispensable pour les assurances. Elle prévoit 1,5 milliard d’euros de dépenses supplémentaires en 2024. Stéphanie Duraffourd, porte-parole "Assurland.com", explique que deux facteurs pèsent sur les coûts des complémentaires santés et elles les répercutent sur les cotisants l'année suivante. C’est une répercussion contestée par le ministre de la Santé, Aurélien Rousseau. “Ce n’est pas tenable (...). Les mutuelles ne peuvent pas faire des patients la variable d'ajustement de leur modèle économique”, dit-il le 3 décembre sur France 3. Il rencontrera les représentants des mutuelles dans les prochains jours, pour leur demander de limiter la hausse de leurs tarifs à 5% maximum. Contactées, les complémentaires santés n'ont pas souhaité s’exprimer à ce sujet. TF1 | Reportage É. Payro, F. Couturon, F. Leenknegt