Mutuelles : des soins plus chers moins bien remboursés

Chaque année, Roger Perret fait le même calcul et en tire la même conclusion. Il doit prévoir quelques euros de plus à dépenser pour les complémentaires santé. "En 2022, j'ai payé en gros 97 euros et en 2024, je suis à plus de 113 euros. C'est-à-dire que sur les trois ans, il y a eu 13,5%". En moyenne, cette augmentation était de l'ordre de 8%. Et cette dépense devient parfois difficile à supporter. Pourquoi les complémentaires santé ont-elles autant augmenté leurs prix ? Chacun a son avis. En effet, l'Assurance Maladie rembourse moins certains soins. Par exemple, chez les dentistes, jusqu'en octobre 2023, si la Sécurité sociale remboursait 70% d'une consultation, cette somme diminue jusqu'à 60% aujourd'hui. C'est donc à la mutuelle de compléter. Mais il y a d'autres facteurs, comme le vieillissement de la population, l'augmentation des maladies chroniques, mais aussi les innovations thérapeutiques qui font qu'il est aujourd'hui plus cher de se soigner qu'il y a 20 ans. Certains dénoncent des frais de gestion importants, huit milliards d'euros, en 2023, pour financer entre autres des campagnes publicitaires ou de très nombreuses boutiques. Alors comment faire pour éviter de payer plus cher chaque année ? La suite du reportage dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage J. Maviert, L. Le Bras, J. Rieg-Boivin