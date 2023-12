Mutuelles : les hausses record en prévision

L'année 2024, la facture pourrait bien être douloureuse. Pour vos soins dentaires, ophtalmologiques ou tout autres soins médicaux, les prix des complémentaires santés devraient considérablement augmenter de huit à 12% en moyenne, selon les premières estimations. C'est aussi le constat chez David Hassan, gérant Optical Factory de Paris (16e). Face à la hausse des prix des mutuelles, certains clients sont contraints de réduire leur couverture. Les modèles de lunettes les plus chers sont de moins en moins prisés. En 2022, le prix des complémentaires avait déjà augmenté. Voici comment Éric Chenut, président de la fédération des mutuelles, justifie ces nouveaux tarifs. "Nos dépenses de santé évoluent à la hausse chaque année du fait du vieillissement de la population et de l'évolution des technologies médicales", dit-il. Autre argument des mutualistes, l'évolution de la prise en charge des soins dentaires, jusqu'ici remboursée à 70% par la sécurité sociale. C'est désormais 60%, la différence est donc à la charge des complémentaires. Pour le ministère de la Santé, cela ne justifie pas une telle augmentation des tarifs. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage M. Beringer, F. Petit