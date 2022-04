Mutuelles pour chiens et chats : des assurances au poil

Ragnar, un an et demi, déteste les visites de routine. Chez le vétérinaire, son stress peut vite grimper, la facture aussi. "Un scanner, une chirurgie, des examens complémentaires très poussés... On a des soins qui peuvent parfois être très coûteux", fait savoir Dr Alexia Gadreaud, vétérinaire - clinique du Tremblay, Champigny-sur-Marne (Val-de-Marne). Depuis l'adoption de leur chien, ses maîtres ont souscrit une mutuelle pour animaux : 35 euros par mois pour une formule complète. Ses frais de santé entièrement remboursés à ce prix-là. "On va chez le médecin et on ne se pose pas de question de savoir combien l'assurance va nous rembourser ou combien on va débourser. C'est vraiment secondaire", s'exprime Lucile, propriétaire de Ragnar. Soigner nos animaux coûte de plus en plus cher, en moyenne 830 euros par an pour un chien, 388 euros pour un chat. Voilà pourquoi de nombreux Français se tournent vers ces mutuelles spécialisées. Dans l'une d'elles à Paris, on aime les animaux. Certains salariés viennent au travail avec leur chien, et c'est peut-être le secret du succès de la compagnie. Après un an d'activité, elle compte déjà 15 000 clients. TF1 | Reportage J. M. Bagayoko, D. Pires, N. Benisti