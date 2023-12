Mutuelles santé : les tarifs vont s'envoler en 2024

Plus de neuf Français sur ont souscrit à une complémentaire santé. Les tarifs ne cessent d'augmenter. "On payait 310 euros à peu près, là 400 euros pour deux personnes", précise une senior. Les mutuelles prévoient une hausse de leurs tarifs de 8,1% en 2024. Cette année déjà, c'était 4,7% et 3,4% en 2022. Concrètement, cela veut dire que si vous payez aujourd'hui votre mutuelle 150 euros par mois, ce sera 162 euros en 2024. "Cette hausse se justifie par une dynamique des dépenses de santé plus importantes que ce que l'on avait anticipé, du fait du vieillissement de la population, du fait de techniques médicales plus importantes", explique Éric Chenut, président de la Mutualité Française. Prenons les frais dentaires par exemple. Jusqu'ici remboursés à 70% par la Sécurité sociale, en 2024, ce sera 60%. La différence sera à la charge des complémentaires. Mais pour certains professionnels, la hausse des tarifs n'est pas justifiée. "Chaque année, il y a une augmentation, mais jamais une augmentation des remboursements. En tout cas, pas dans notre domaine", réagit un opticien. TF1 | Reportage V. Topenot, W. Wuillemin, A. Basar