Mylène Demongeot : décès d'une actrice populaire

Elle a fait partie de la bande de "Camping" de Fabien Onteniente. Mylène Demongeot, 70 ans d'une carrière populaire, commençait à jouer dès l'âge de 20 ans. L'actrice a joué dans les plus grands succès de l'époque des années 60-70. Des films d'avant-garde aux séries télévisées, elle aime d'emblée les grands écarts. Le film "Fantomas" d'André Hunebelle fait d'elle une star. Une rivale pour Brigitte Bardot à laquelle elle ressemble un peu trop. Mylène Demongeot a du tempérament et un goût du jeu intact jusqu'au bout. Elle a fait sa dernière aventure au cinéma dans "Maison de retraite" de Thomas Gilou. C'est une comédie pleine de vie comme elle les aimait. Elle aime partager, transmettre, surtout après une vie aussi remplie, 87 ans d'expérience. TF1 | Reportage C. Auberger, G. d'Angeli