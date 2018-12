Le mystère de la photo perdue

Noémie Brouillard, âgée de 19 ans, a trouvé le 14 décembre 2018 une vieille photo dans une station-service près de Strasbourg. Elle s'est dit que cette photo ancienne devait représenter beaucoup pour son propriétaire. La jeune fille a donc lancé un appel sur les réseaux sociaux, pour tenter de retrouver la personne qui l'a perdue. Son tweet a été relayé plus de 30 000 fois, en seulement quelques jours. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 25/12/2018 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 25 décembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.