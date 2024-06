Mystérieuse intoxication en série dans une école de la Marne

Pour la troisième fois en quelques jours, des pompiers sont venus devant une école primaire. Ce lundi encore, une vingtaine d’élèves, entre six et onze ans, a été prise de malaise à Fère-Champenoise. À chaque fois, ce sont les mêmes symptômes, vomissements, maux de tête et démangeaison. Joy, huit ans, et son père ne cachent pas leur crainte. Jeudi et vendredi dernier déjà, une centaine d'enfants avait été intoxiquée dans cette école primaire. Les analyses de sang ont révélé des taux de monoxyde de carbone anormalement élevés. L’école primaire a immédiatement été fermée et les enfants accueillis dans les établissements voisins. Mais ce midi, sur le trajet de la cantine, de nouveau, les symptômes apparaissent. La fuite de gaz n’est donc pas localisée. S’agit-il d'une fuite dans une canalisation ? Dès demain, une entreprise a été mandatée par la mairie pour analyser la qualité de l’air. TF1 | Reportage H. Dreyfus, G. Gruber, C. Hanesse