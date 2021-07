Mystérieux double homicide dans le Var : les derniers éléments

Deux jours après le drame, les gendarmes sont encore sur les lieux. Un hélicoptère sillonne les alentours à la recherche du moindre indice. Samedi en pleine journée, un couple de sexagénaires est retrouvé mort, tué par balles. Tous deux habitaient le domaine des Sources et y géraient une salle de réception accueillant des mariages. Dans le voisinage, c'est le choc. "Ça vous fait froid dans le dos quand même quand vous apprenez ça et qu'il y a eu un meurtre à même pas un kilomètre de chez vous. Nous, on a eu peur. J'ai bien cadenassé les portières", s'exprime une senior. La scène de crime s'étend à l'extérieur et sur plusieurs étages de la maison. Le coffre-fort a été ouvert. Drame familial, cambriolage ayant mal tourné ou règlement de comptes, aucune piste n'est pour l'heure exclue. Des proches, des témoins de la scène, aucun n'a voulu parler face caméra. Mais tous décrivent une couple sans histoire qui avait investi une bonne partie de ses économies dans ce domaine. Après une saison blanche, l'activité redémarrait. Le jour du drame, un mariage devait avoir lieu.