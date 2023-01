Nage en eau glacée : le défi de l'extrême

Mathilde Salvador est allée au bout d'elle-même. Frigorifiée, en hypothermie, son corps ne lui appartient plus. À 29 ans, elle participe pour la première fois à des championnats du monde dans ce lac de montagne où flottent encore quelques morceaux de glace. Avant chaque épreuve, un juge plonge un thermomètre. "4,3°C, c'est parfait", indique-t-il. Et c'est partie pour la course la plus extrême, les 1 000 m. Les plus rapides le font en quinze minutes, 20 minutes pour les autres. À leur sortie de l'eau, transis, les athlètes ne peuvent marcher seuls jusqu'à la tente chauffée à 35°C, première étape d'un réchauffement progressif sous haute surveillance. La prochaine, c'est le sauna. Après avoir passé 30 minutes dedans, Mathilde retrouve enfin le sourire. "J'ai ressuscité là", s'exprime-t-elle. Et c'est dans le jacuzzi qu'elle nous livre ses impressions sur cette première. "On lutte, on ne réfléchit même pas, en fait. C'est que de la survie", poursuit la jeune femme. Cette expérience comporte des risques. Alors, avant de se mettre à l'eau, les nageurs doivent passer un examen médical. TF1 | Reportage J.P. Ferrer, J.Y. Chamblay