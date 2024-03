Nager en eau froide : des sensations fortes

Nager en plein hiver dans l’eau turquoise du Lac Bleu, un air de Caraïbe, au cœur de la Vallée du Giffre, en Haute-Savoie, mais l’eau y est à sept degrés. Les combinaisons sont interdites dans cette compétition. Avant d’entrer dans l’eau, les athlètes s’échauffent, concentration maximale. Pour braver le froid, il y a les prudents, et les plus téméraires. De 50 mètres à 1 000 mètres de course, ce week-end, 170 nageurs amateurs et professionnels sont venus de toute la France pour repousser leur limite. Cette pratique est venue des pays scandinaves, aujourd’hui en plein essor. Ce jour-là, des dizaines de curieux sont venus s’initier pour la première fois. On ne dirait pas, mais la nage en eau froide suscite un certain bien-être et stimule le système immunitaire. Si l’eau froide fait des heureux, certains sont plutôt sceptiques. Mais tous le reconnaîtront, le plus grand des bienfaits, c’est avant tout une chaleur humaine garantie. TF1 | Reportage V. Topenot, H. Riou Du Cosquer